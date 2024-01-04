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Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu - Son Dakika
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Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu

Dünya Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hamas savaşına odaklanmışken Asya'da bir anda tansiyon yükseldi. Myanmar'dan atılan top mermileri Çin'in sınır kasabasını vurdu. Çin medyası, düzenlenen saldırı sonucu çok ayıda Çinli'nin yaralandığını yazdı.

04.01.2024 - 12:30,  Güncelleme: 13:15
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Myanmar ile Çin arasında tansiyon yükselten olay bugün yaşandı. Myanmar'dan fırlatılan top mermileri sınırı aşarak Çin'deki sınırın yakınlarındaki bir kasabaya isabet etti. Top mermisi sivillerin olduğu bölgeleri vururken, Çin medyası çok sayıda insanın yaralandığını duyurdu.

İNSANLAR KENDİLERİNİ YERE ATTI

Askeri cunta ile isyancılar arasında çatışmaların sürdüğü Myanmar'da yaşananlar Çin'in tepkisini çekti. Çin'in resmi medya kuruluşlarından Global Times, sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak top mermilerinin atıldığı anda yaşanan paniği gözler önüne serdi. Video görüntülerinde insanların, "Polisi çağırın" diyerek kendilerini yere attığı görülüyor. Çin'in Myanmar sınırı yakınlarındaki Yunnan bölgesindeki Zhenkang şehrinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu olay akıllara 2015'te yaşanan benzer bir durumu da getirdi. 2015 yılında yine Myanmar tarafından fırlatılan top mermisi 5 kişinin yaralanmasına sebep olmuş ve Pekin'in büyük tepkisini çekmişti. 2009 yılında da onbinlerce Myanmarlı Çin'e giriş yapmak istemiş ve büyük bir izdiham yaşanmıştı.

YARIM MİLYONDAN FAZLA İNSAN EVİNİ TERK ETTİ

Çin sık sık Myanmar'da taraflara itidal çağrısı yaparken, Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre 27 Ekim'den beri Myanma'da 660 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı. Krizin başladığı günden beri ise toplam 2.6 milyon insanın yaşadığı yerleri terk ettiği belirtildi.

Asya\'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin\'in sınır kasabasını vurdu
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