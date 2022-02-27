Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı - Son Dakika

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Dünyanın gözünün Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara çevrildiği sırada Asya'dan gelen haber büyük korku yarattı. Japonya Savunma Bakanı Kişi, füzenin 600 kilometre irtifaya ulaştığını, 300 kilometre seyrettiğini ve ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirterek, denemeye yönelik Pyongyang yönetimine diplomatik protesto verildiğini söyledi.

"KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRDİKLERİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

"Şiddetle kınadığı" denemenin "bölge güvenliğin tehdit ettiğini" diyen Kişi, " Kuzey Kore'nin operasyonel kabiliyetlerini hızla geliştirdiği göz ardı edilemez" dedi.

"GÖZLER RUSYA'DAYKEN BU YAPILAN KABUL EDİLEMEZ"

Uluslararası toplumun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki vermekle meşgul olduğunu belirten Kişi, "Bu sırada ( Kuzey Kore'nin) füze fırlatmayla bu boşluğu doldurması kabul edilemez." diye konuştu.