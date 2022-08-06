Borrell, Sırbistan ve Kosova liderini 18 Ağustos'ta Brüksel'e davet etti - Son Dakika
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Borrell, Sırbistan ve Kosova liderini 18 Ağustos'ta Brüksel'e davet etti

06.08.2022 12:39
Borrell, Sırbistan ve Kosova liderini 18 Ağustos'ta Brüksel'e davet etti

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi 18 Ağustos'ta Brüksel'e davet ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi 18 Ağustos'ta Brüksel'e davet ettiğini duyurdu.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki lideri Brüksel'e davet ettiğini belirterek, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti'yi 18 Ağustos'ta Priştine ile Belgrad arasındaki gidişatı görüşmek üzere Brüksel'e davet ediyorum" dedi

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herksin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceği bildirilmesi sonrasında Kosova ve Sırbistan arasında gerginlik yaşanmış, iki taraftan da konuya dair açıklamalar gelmiş ve NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) de açıklama yaparak istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Daha sonra Kosova hükümeti, sınır kapılarına giden yollara konulan barikatların kaldırılmasının ardından gerginliğe neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.


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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Sırbistan, Brüksel, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Borrell, Sırbistan ve Kosova liderini 18 Ağustos'ta Brüksel'e davet etti - Son Dakika

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