Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı - Son Dakika
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Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı

26.07.2022 15:12
Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği Konseyi bugünkü toplantıda aldığı kararla Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedefleyen yaptırımları, 31 Ocak 2023'e kadar altı ay uzattı.

Avrupa Birliği Konseyi bugünkü toplantıda aldığı kararla Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedefleyen yaptırımları, 31 Ocak 2023'e kadar altı ay uzattı.

Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak ilk kez 2014 yılında uygulamaya konan bu yaptırımlar, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında büyük ölçüde genişletilmişti. Finans, enerji, teknoloji ve çift kullanımlı mallar, sanayi, ulaşım ve lüks mallar üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere geniş bir sektörel önlemler yelpazesinden oluşan yaptırımlar, bugün konseyin kararıyla 31 Ocak 2023'e kadar uzatıldı.

EK YAPTIRIMLARKonsey basın açıklamasında ekonomik yaptırımlara ek olarak "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt olarak farklı türde önlemler aldı" denildi. Bu ek yaptırımlar çerçevesinde; yasadışı olarak ilhak edilen Kırım, Sivastopol kenti, Donetsk ve Luhansk oblastlarının hükümet dışı bölgeleriyle ekonomik ilişkilere yaptırım geldi.AB ÜYE DEVLETLERİ GAZ TALEBİNİ YÜZDE 15 AZALTIYORAB Konseyi, bugün yaptığı bir diğer basın açıklamasında AB enerji güvenliği çerçevesinde üye devletlerin 'bu kış gönüllü olarak gaz talebini yüzde 15 azaltacağını' belirtti. Bu tasarruf planının, bu kış muhtemel bir Rus gazı kesintisine karşı AB ülkelerinin gaz ihtiyacını güven altına alma olduğu ifade edildi.Çek Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela "Bugünkü karar, üye devletlerin Rusya'nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanarak AB'yi bölmeye yönelik her türlü girişimine karşı dik duracaklarını açıkça gösterdi. Gaz azaltma önerisinin rekor sürede kabul edilmesi, kuşkusuz ortak enerji güvenliğimizi güçlendirdi. Şimdi gaz tasarrufu yapmak, hazırlıklı olma durumunu iyileştirecektir. AB vatandaşları ve sanayisi için kış çok daha ucuz ve kolay geçecek" dedi.Alınan karara göre üye ülkeler, 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında kendi seçecekleri önlemlerle gaz taleplerini son beş yıldaki ortalama tüketimlerine kıyasla yüzde 15 oranında azaltacak.

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AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı AB ülkeleri doğal gaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı AB ülkeleri doğal gaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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