Enerji krizi sonrası Belçika'da kafelerde sıra dışı önlemler alınıyor: Müşterilerin uzun süre oturmaması için interneti kesip, sıcaklığı düşürüyorlar

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın ardından Moskova yönetimine Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar sonrasında Putin'de gaz akışında kesintiye gitmişti. Bu durum Avrupa ülkelerinde enerji krizi oluşturmaya başlamasının ardından işletmelerin aldığı önlemlerde gündem oldu.

PRİZLER SÖKÜLÜYOR

Belçika'da kafelerin enerji krizine dair aldığı önlemler oldukça konuşuluyor. Bazı kafeler, müşterilerden 1 euro zorunlu enerji katkısı alırken, müşterilerin uzun oturmaması için ortamın ısısı düşürülüyor, internet bağlantısı kesiliyor ve elektrik prizleri sökülüyor.

MÜZİĞİN SESİ YÜKSELTİLİYOR

Ayrıca bazı kafeler müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor. Bununla birlikte daha az enerji harcanması hedeflenirken ülkede durumum önümüzdeki aylarda daha da zorlaşacağı bekleniyor.

AB ÖNLEM ALIYOR

Öte yandan AB, Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı bir acil durum planı hazırladı. Plan kapsamında bütün üye ülkelerin gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarına karar verildi. Böylece, yılda yaklaşık 400 milyar metreküp gaz tüketen AB ülkelerinin yıllık 45 milyar metreküp civarında daha az gaz kullanması hedeflendi.