Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola'dan Türkiye karşıtı sözler: Onlara karşı daha sert bir pozisyon alınması için oybirliğine varılmalı

Yunan gazetesi Phileleftheros'a konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Türkiye karşıtı açıklamalara yer verdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye-AB ve Türkiye- Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Metsola'nın Türkiye ve KKTC'ye karşı sert sözler kullanması dikkat çekti.
Türkiye'nin 2005'ten beri AB'ye girmesi için gerekli olan fasılların dondurulduğunu dile getiren Metsola, "Türkiye'ye karşı daha sert bir pozisyon alınması için Konsey oybirliği ile karar almalı ve bu da neredeyse imkansız" dedi.
Metsola, Kıbrıs'ta bir çözüm için Avrupa Birliği'nin aktif çabaları olduğunu söylerken, üst düzey seviyede müzakerelerin olduğuna dikkat çekti. Maltalı siyasetçi, "Avrupa Parlamentosu Başkanı olduğumda yaptığım ilk konuşmada dediğim gibi, Kıbrıs birleşene kadar Avrupa Birliği bir bütün olamayacaktır" ifadesini kullandı.
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