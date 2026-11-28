İngiltere'nin doğusundaki Suffolk bölgesinde bulunan ve Avrupa'daki en büyük ABD savaş uçağı üssü olarak bilinen RAF Lakenheath çevresinde 13 Kasım akşamı 6 insansız hava aracı (İHA) uçtu. ABD askerleri İHA önleme sistemlerini devreye sokarak araçları bölgeden uzaklaştırdı, ancak hiçbirini ele geçiremedi.

AA'nın, Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberden aktardığına göre olay sırasında güvenlik uyarısı verildi ve üsteki ABD personeline bulundukları yerde sığınmaları talimatı iletildi. Lakenheath'te yaklaşık 7 bin personel görev yapıyor.

İHA'LARIN NE TAŞIDIĞI BİLİNMİYOR

Kaynaklar, araçların yakalanamamasının üzerlerinde yük olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktığını belirtti. Bu nedenle ABD ve İngiliz yetkilileri, İHA'lara silah, casusluk ekipmanı ya da başka bir donanım takılmış olabileceği ihtimalini dışlayamıyor. Kaynaklar olayın olağan şüphelisi olarak İran'ı gösterdi; Tahran ise İngiltere'deki olaylara karıştığı yönündeki suçlamaları daha önce reddetmişti.

Reuters'a e-postayla açıklama yapan bir ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, "şüpheli yetkisiz İHA faaliyetine" müdahale edildiğini, personelin, uçakların ve altyapının bundan etkilenmediğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı da Suffolk Polisi ile birlikte ABD Hava Kuvvetleri'yle yakın çalıştıklarını, durumun hızla çözüldüğünü ve üssün normal güvenlik önlemlerine döndüğünü açıkladı.

FAIRFORD'DA GECE YARISI BEYAZ MİNİBÜSLER

Olay, ABD'nin İngiltere'deki üslerine yönelik tehditlerin arttığı bir döneme denk geldi. Reuters'ın aktardığına göre İran'a yönelik saldırılarda kullanılan ABD bombardıman uçakları, 27 Eylül gecesi beyaz minibüslerle gelen bir grup adamın RAF Fairford üssüne yaklaşmasının ardından güvenlik gerekçesiyle üsten çıkarıldı.

Bu olayla ilgili geçen ay iki kişi hakkında suçlama yapıldı. Savcılar, bu kişilerden birinin İngiltere'deki İran istihbaratına yardım etmeye çalıştığını öne sürdü.

LAKENHEATH İLK KEZ HEDEF OLMUYOR

Lakenheath semalarında kimliği belirsiz İHA'lar ilk kez görülmüyor. AP'nin Kasım 2024'te aktardığına göre o dönemde de birkaç gün boyunca Lakenheath, Mildenhall ve Feltwell üslerinin çevresinde ve üzerinde küçük İHA'lar tespit edilmiş, ABD Hava Kuvvetleri araçların kime ait olduğunu açıklamamıştı.

Lakenheath, ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa'daki muharebe gücünün temeli olarak tanımladığı 48. Avcı Kanadı'na ev sahipliği yapıyor.