Avustralya'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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Avustralya'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Avustralya\'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26\'ya yükseldi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, yoğun yağışlar sonucu ortaya çıkan tropikal hastalık melioidoz salgınında ölümler artıyor. Son verilere göre, geçtiğimiz hafta 10 yeni vaka bildirildi ve biri ölümle sonuçlandı. Bu durum, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 26'ya çıkardı.

09.04.2025 10:44
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AVUSTRALYA'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde, yoğun yağışların ardından ortaya çıkan tropikal hastalık 'melioidoz' salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Queensland Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, son bir haftada biri ölümle sonuçlanan 10 yeni vaka bildirildi. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Uzmanlar, şiddetli yağışların ardından bakterilerin havaya karışarak solunum yoluyla bulaşma riskinin arttığını belirtirken yetkililer, bölge halkını özellikle sel sonrası hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

'Burkholderia pseudomallei' adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyon, özellikle Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralya'da yaygın olarak görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Avustralya'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
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