Avustralya\'daki tropikal hastalık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26\'ya yükseldi

AVUSTRALYA'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde, yoğun yağışların ardından ortaya çıkan tropikal hastalık 'melioidoz' salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Queensland Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, son bir haftada biri ölümle sonuçlanan 10 yeni vaka bildirildi. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Uzmanlar, şiddetli yağışların ardından bakterilerin havaya karışarak solunum yoluyla bulaşma riskinin arttığını belirtirken yetkililer, bölge halkını özellikle sel sonrası hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

'Burkholderia pseudomallei' adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyon, özellikle Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralya'da yaygın olarak görülüyor.