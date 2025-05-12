'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Dünya

'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu

\'Ayla\' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu

Koreli Kim Eunja, 'Ayla' filmiyle tanınan gerçek bir hikayenin kahramanı olarak, Incheon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2022'de geçirmiş olduğu Kovid-19 sonrası gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Kim, son anlarına kadar Türkiye'ye duyduğu sevgiyi hiç kaybetmedi.

12.05.2025 16:57
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"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu. Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu. Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti. Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Magazin, Yaşam, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 3475082Ak:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 42 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Allah rahmet eylesin. 39 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    koreliler adamdır onların aile bağı Türkiye bağıyla aynıdır anne baba çocuk sevgisi bizimle aynıdır yaşasın Kore 8 0 Yanıtla
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