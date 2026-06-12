AZERBAYCAN'ın Kuba kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Azerbaycan'ın Kuba kentinde yerel saatle 14.12'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedilen sarsıntının ardından herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.
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