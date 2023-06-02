Azerbaycan TV Kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na İlginç Yorum - Son Dakika
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Azerbaycan TV Kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na İlginç Yorum

02.06.2023 10:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması sonrası Azerbaycan'da bir TV kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na ilginç yorumlar yapıldı. Spiker, Erdoğan'ın seçim zaferi için 'can kardeşlerimiz adına çok sevindik' ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu için ise 'önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vaaay vay Kemal' dedi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, seçim sonrasında Azerbaycan'da bir TV kanalında ortaya çıkan görüntü de sosyal medyada gündem oldu.

"CAN KARDEŞLERİMİZ ADINA ÇOK SEVİNDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için "Recep Tayyip Erdoğan yeniden kardeş ülkenin cumhurbaşkanı seçildi, sanki kendi ülkemizin sevinci kadar sevindik can kardeşlerimizin adına" yorumunda bulunan Azerbaycan kanalındaki spiker, yarıştan mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÖNCE BAY KEMAL, SONRA BAY BAY KEMAL..."

Kadın spiker yayın sırasında "Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vaaay vay Kemal" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Seçimi, Seçim 2023, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan TV Kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na İlginç Yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan TV Kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na İlginç Yorum - Son Dakika
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