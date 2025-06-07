Baba Vanga\'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu.

KÜLT BİR FİGÜR HALİNE GELDİ

Baba Vanga yaptığı açıklamaların ürkütücü derecede doğru çıkmasının ardından komplo teorisyenleri arasında kült bir figür haline geldi.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK KEHANET

Prenses Diana'nın ölümü, Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi, 11 Eylül saldırıları ve COVID-19 salgınını önceden haber verdiği iddia edilen kör medyum insanların bu yıl uzaylı yaşamla temas kuracağına dair dünyayı değiştirecek bir kehanette bulundu.

"İNSANLAR İLK KEZ UZAYLILARLA TANIŞACAK"

2025 yılına ait bu yeni kehanet, büyük bir spor etkinliği sırasında "gökyüzünde yeni bir ışığın" ortaya çıkacağını ve dünyanın dört bir yanından insanların bunu göreceğini öngörüyordu. Baba Vanga'nın vizyonunda, olay sırasında bir UFO'nun belireceği ve insanlığın ilk kez uzaylılarla tanışacağı anlatılıyordu. Kahin, bunun korku değil, cevaplar getireceğini ileri sürdü.

HANGİ SPOR ETKİNLİĞİNDE YAŞANACAĞI MERAK KONUSU

2025 yılı tahmininde bunun hangi spor etkinliğinde gerçekleşeceği veya hangi ülkede gerçekleşeceği belirtilmezken ışığın, bir meteor yağmuruna, Kuzey Işıkları'na ya da Dünya'dan görülebilecek 3 bin ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis Nova süpernovasına işaret ediyor olabileceği yönünde de spekülasyonlar var.

SUPER BOWL BEKLENTİSİ VARDI

Birçok kişi, bu kehanetin dünya çapında en çok izlenen televizyon etkinliklerinden biri olan ve şubat ayında düzenlenen Super Bowl sırasında gerçekleşeceğini düşünüyordu ancak gerçekleşmedi.