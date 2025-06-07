Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga\'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
07.06.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Eylül saldırıları ve COVID-19 salgınını önceden haber verdiği iddia edilen kör medyum Baba Vanga'nın 2025 yılına dair öngörüsü, dünya çapında düzenlenen büyük bir spor etkinliğinde insanlığın ilk kez uzaylılarla tanışacağına işaret ediyor.

1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu.

KÜLT BİR FİGÜR HALİNE GELDİ

Baba Vanga yaptığı açıklamaların ürkütücü derecede doğru çıkmasının ardından komplo teorisyenleri arasında kült bir figür haline geldi.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK KEHANET

Prenses Diana'nın ölümü, Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi, 11 Eylül saldırıları ve COVID-19 salgınını önceden haber verdiği iddia edilen kör medyum insanların bu yıl uzaylı yaşamla temas kuracağına dair dünyayı değiştirecek bir kehanette bulundu.

Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

"İNSANLAR İLK KEZ UZAYLILARLA TANIŞACAK"

2025 yılına ait bu yeni kehanet, büyük bir spor etkinliği sırasında "gökyüzünde yeni bir ışığın" ortaya çıkacağını ve dünyanın dört bir yanından insanların bunu göreceğini öngörüyordu. Baba Vanga'nın vizyonunda, olay sırasında bir UFO'nun belireceği ve insanlığın ilk kez uzaylılarla tanışacağı anlatılıyordu. Kahin, bunun korku değil, cevaplar getireceğini ileri sürdü.

HANGİ SPOR ETKİNLİĞİNDE YAŞANACAĞI MERAK KONUSU

2025 yılı tahmininde bunun hangi spor etkinliğinde gerçekleşeceği veya hangi ülkede gerçekleşeceği belirtilmezken ışığın, bir meteor yağmuruna, Kuzey Işıkları'na ya da Dünya'dan görülebilecek 3 bin ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis Nova süpernovasına işaret ediyor olabileceği yönünde de spekülasyonlar var.

SUPER BOWL BEKLENTİSİ VARDI

Birçok kişi, bu kehanetin dünya çapında en çok izlenen televizyon etkinliklerinden biri olan ve şubat ayında düzenlenen Super Bowl sırasında gerçekleşeceğini düşünüyordu ancak gerçekleşmedi.

Baba Vanga, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Baba, Spor, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat ÇAMUR:
    galatasaray ın şampiyonlar ligindeki maçların dan birinde olacak. 24 7 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    Çamoluk spor giresun macında olacak bu iş 19 0 Yanıtla
  • nusret menteş:
    bu kadının kehanetlerinden korkuyorum hep çıkıyor 2 10 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    At yalanı seveyim inananı 9 0 Yanıtla
  • YoH null:
    :D tabi canim uzaylılar var 2010 degil de 2005 değil de 2013 degilde 2025:D tabi canim 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar Çocukların boğayla imtihanı kamerada Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar! Çocukların boğayla imtihanı kamerada
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı "Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
12:16
Mardin, Kurban Bayramı’nda turist akınına uğradı
Mardin, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğradı
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
17:27
Romanya ilk bitcoin ATM’sini açtı
Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı
17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
17:05
Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kanı daireleri bastı
16:50
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
16:50
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 13:33:39. #7.12#
SON DAKİKA: Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.