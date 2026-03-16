Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah'da yangın

Haberin Videosunu İzleyin
16.03.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah petrol sahasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktı.

BAE: YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi yetkilileri, bir dron saldırısı sonucu Şah petrol sahasında çıkan yangına müdahale ediyor. Yaralanan olmadığı bildirildi; yeni gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri ya da doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması tavsiye edilmektedir" denildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:30:56. #.0.4#
SON DAKİKA: BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah'da yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.