BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj

13.05.2022 16:22
BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından, kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi Mohamed bin Zayed Al Nahyan mesaj paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından, kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi Mohamed bin Zayed Al Nahyan mesaj paylaştı.

Abu Dabi Veliaht Prensi "Halife bin Zayed kardeşim, akıl hocam ve öğretmenim Allah engin rahmetiyle size rahmet etsin" dedi. Veliaht Prens, BAE Devlet Başkanı ve kardeşi Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın başarılarının, bilgeliğinin, bağışlarının ve girişimlerinin ülkenin her yanında görülebileceğini belirtti.


BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj
BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj
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BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti

Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj - Son Dakika
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