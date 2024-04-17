BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor - Son Dakika
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Dünya

BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi.

17.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:23
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bugün, ülkede kaydedilen en şiddetli yağışların ardından büyük bir kaos yaşandı ve şimdi kurumaya çalışıyor. Ancak, Dubai ve diğer bölgelerde meydana gelen felaket selin, kendileri tarafından tetiklenmiş olabileceği şüpheleri var.

Genellikle kavurucu sıcaklara sahip olan BAE, yer altı suyu sağlamak için yoğun bir şekilde bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte, uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor ve yağışı tetikliyor.

Associated Press'in analizine göre, BAE'nin bulut aşılama çabalarıyla ilişkilendirilen bir uçak, Pazar günü ülke genelinde uçuş gerçekleştirdi. BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden meteorolog Ahmed Habib, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, olağanüstü yağışlardan önce birkaç gün boyunca çeşitli bulut aşılama uçuşlarının yapıldığını belirtti.

Bulut aşılama üzerine spekülasyonlar artarken, NCM, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Salı günü saatlerinde herhangi bir operasyon yapılmadığını, ancak Pazar ve Pazartesi günleri operasyonların gerçekleştirildiğini doğruladı.

Sosyal medyada paylaşılan şok edici videolar, yüzlerce sürücünün arabalarını terk edip güvenliğe yüzmek zorunda kaldığını gösterdi. Bazı araçlar tamamen sular altında kaldı ve çatıları zar zor su yüzeyinden görülebiliyordu. Bazı zengin sürücüler, lüks araçlarında 'yüzdüklerini' övünerek anlattı; ama çoğu, selde mahsur kalarak araçlarının arızalanmasına tanık oldu.

Yağmur suyu evleri de doldurdu, insanları evlerinden çıkararak daha yüksek yapılarda sığınma aramaya itti.

Korkunç sel, havaalanını ve çevresindeki yolları bastı, onlarca uçuş iptal edildi ve yolcular şiddetli yağmurdan korunmak için terminalde sıkışıp kaldı.

Ülkenin yöneticileri, bazılarının Salı gecesi sular altında kalan araçlarında uyuduğu ülke için toplam hasar veya yaralanma bilgisi sunmadı.

Ancak Ras al-Khaimah'ta, ülkenin en kuzeydeki emirliğinde, polis 70 yaşındaki bir adamın sel sularıyla sürüklenen aracında hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu sabah sosyal medyada paylaşılan video, şehrin nasıl yağmur perdesiyle kaplandığını gösterdi. Yağmurlar Pazartesi geç saatlerde başladı ve Dubai'nin kumlarını ve yollarını yaklaşık 0.79 inç yağmur ile ıslattı.

Fırtınalar Salı günü yerel saatle sabah 9 civarında şiddetlenerek gün boyu devam etti ve şehri daha fazla yağmur ve doluyla doldurdu.

Salı gününün sonunda, Dubai 24 saat içinde 5.59 inç yağmura maruz kaldı.

Dubai Uluslararası Havaalanı'nda, dünyanın uluslararası seyahatler için en işlek havaalanı ve uzun mesafe taşıyıcısı Emirates için bir merkez olan bir yılda ortalama 3.73 inç yağmur görülür.

Bazı yorumcular, bulut aşılamanın sellerden sorumlu olamayacağını, bu tekniğin mevsimsel yağışları yalnızca %10-30 oranında artırabileceğini belirtiyor.

Zaten bölgeye doğru ilerlemekte olan anormal bir hava sisteminin ve Dubai'nin yetersiz drenaj sistemlerinin bu şiddetli selin asıl nedeni olduğunu öne sürüyorlar.

Temizleme çalışmaları sabah erken saatlerde başladı; tanker kamyonları sokaklara ve otoyollara su pompalamak için gönderildi.

Yetkililer, okulları tatil etti ve hükümet, temizleme çalışmaları sürerken evden çalışma politikası uyguladı.

Dubai'nin seyahat otoriteleri bugün, sadece birkaç saat içinde bir buçuk yıldan fazla yağmurun vurduğu havaalanından uzak durulması konusunda yolcuları uyardı.

BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor
BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor
BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor
BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor
BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor
BAE\'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Çevre, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'nin yağışı artıran bulut aşılama uçuşlarının 18 ayda düşmesi beklenen yağmurun 24 saat içinde yağmasına sebep olduğu iddia ediliyor - Son Dakika
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