Bağdat\'taki ABD Üssüne Saldırı ve Yangın

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı bildirildi.
Irak basını, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendiğini duyurdu. Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria Üssü'nün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını üstleniyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların artacağı kaydedilen açıklamada, sivillere, 'ABD güçlerinin ve iş birlikçilerinin' bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.
