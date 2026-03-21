Bağdat'taki ABD Üssüne Saldırı ve Yangın
Bağdat'taki ABD Üssüne Saldırı ve Yangın

Bağdat\'taki ABD Üssüne Saldırı ve Yangın
21.03.2026 09:29
Bağdat'ta ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısında yangın çıktı. Saldırıyı bir grup üstlendi.

IRAK'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı bildirildi.

Irak basını, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendiğini duyurdu. Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria Üssü'nün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını üstleniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların artacağı kaydedilen açıklamada, sivillere, 'ABD güçlerinin ve iş birlikçilerinin' bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Saldırı, Bağdat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bağdat'taki ABD Üssüne Saldırı ve Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Bağdat'taki ABD Üssüne Saldırı ve Yangın - Son Dakika
Advertisement
