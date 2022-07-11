Bahçeli tamamlanamayan Mîsâk-ı Milli haritasınının bir kısmını çıkardı.... Yunan çılgına döndü! Adalar ve Girit Türkiye'nin - Son Dakika
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Bahçeli tamamlanamayan Mîsâk-ı Milli haritasınının bir kısmını çıkardı.... Yunan çılgına döndü! Adalar ve Girit Türkiye'nin

11.07.2022 13:02

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde artarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında çekilen bir fotoğraf tansiyonu iyice artırdı. Bahçeli'nin elinde görünen ve "Denizlerdeki Misakımillimiz" ibaresinin yer aldığı haritada birçok Yunan adası ve Girit'in Türkiye'ye ait olduğunun görülmesi Yunan tarafını telaşlandırdı. Yunan tarafı bunun "kabul edilemez" olduğunu iddia etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta tuttuğu harita Yunanistan'ı kızdırdı.

BİRÇOK YUNAN ADASI VE GİRİT TÜRKİYE'YE AİT GÖRÜNÜYOR

Haritada, "Denizlerdeki Misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görülüyor. Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sırasında elinde tuttuğu harita Ankara-Atina hattındaki tansiyonu yükseltti

YUNAN'DAN KÜSTAH SÖZLER: BU HAMLE SALDIRGAN VE PROVOKATİF

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sırasında elinde tuttuğu harita Ankara-Atina hattındaki tansiyonu yükseltti

"BU OLAYIN DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yunan yetkililer, "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sırasında elinde tuttuğu harita Ankara-Atina hattındaki tansiyonu yükseltti

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ TANSİYON YÜKSEK

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son aylarda kötüleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, En son Mart ayında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i İstanbul'da ağırlamıştı. O dönemde ilişkiler iyileşirken kısa bir süre sonra karşılıklı sert açıklamalar ile ilişkilerde bozulma meydana gelmişti. İlişkilerin kötüleşmesinin sebeplerinden biri olarak da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'ye gitmesi ve burada Türkiye karşıtı lobi yapması gösterilmişti.

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Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2) MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2)

Milliyetçi Hareket Partisi, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bahçeli tamamlanamayan Mîsâk-ı Milli haritasınının bir kısmını çıkardı.... Yunan çılgına döndü! Adalar ve Girit Türkiye'nin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli tamamlanamayan Mîsâk-ı Milli haritasınının bir kısmını çıkardı.... Yunan çılgına döndü! Adalar ve Girit Türkiye'nin - Son Dakika
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