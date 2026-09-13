Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi - Son Dakika
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Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi

Bahreyn, İran\'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi
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Bahreyn, Umman'da Hürmüz Boğazı'nın görüşüleceği bakanlar düzeyindeki toplantıya katılmayacağını belirterek İran'ın yer aldığı hiçbir toplantıda yer almayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, bu tutumun Umman'a iletildiğini ve diyaloğun gerçeklerin göz ardı edilmesi üzerine kurulamayacağını vurguladı.

BAHREYN, Umman'da Hürmüz Boğazı'nın görüşüleceği bakanlar düzeyindeki toplantıya katılmayacağını belirterek, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıda yer almayacağını bildirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de Umman'ın başkenti Muskat'ta Hürmüz Boğazı'ndaki durumun görüşüleceği İran ile Körfez ülkeleri dışişleri bakanlarının katılması beklenen toplantıya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Bahreyn'in, Tahran yönetimiyle diplomatik ilişkiler normale dönünceye kadar İran'ın yer aldığı hiçbir ortak toplantıya katılmayacağı aktarıldı. Bahreyn'in tutumunun daha önce resmi kanallar aracılığıyla Umman'a iletildiği kaydedilerek, "Bu durum Umman'ın samimi çabalarına ve anlaşmazlıkların çözümünde diyalog yolunu benimsemesine yönelik takdirimize gölge düşürmüyor. Diyalog, gerçeklerin göz ardı edilmesi üzerine kurulamaz" denildi.

Bahreyn'in altyapısına ve sivil tesislerine yönelik saldırılara maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı dün hedef alındı. Bu durum sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıların geçmişte kalmış bir konu olmadığını, hala mevcut bir tehlike bulunduğunu ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi - Son Dakika

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