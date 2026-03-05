Bahreyn, İran\'ın Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlü Tutuyor

BAHREYN Savunma Kuvvetleri, İran'ın ABD-İsrail'e misilleme saldırılarının başlamasından bu yana ülke topraklarını hedef alan 74 füze ve 117 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın misilleme saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkenin hava sahasını, kara sularını ve topraklarını hedef alan 74 füze ve 117 insansız hava aracının (İHA) başarıyla tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Açıklamada, balistik füze ve İHA'larla sivil altyapı ile özel mülklerin hedef alınmasının, uluslararası insancıl hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğu kaydedildi. Söz konusu ayrım gözetmeyen saldırıların bölgesel barış ve güvenliğe yönelik doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edilirken, savunma personelinin teyakkuz halinde olduğu ve ülke hava sahasının güvence altında tutulduğu vurgulandı.

Halka yönelik güvenlik uyarılarının da yer aldığı açıklamada, vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere kapalı alanlarda kalmaları ve azami dikkat göstermeleri çağrısında bulunuldu. Halktan, askeri operasyonları görüntülememeleri, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamaları, enkaz alanlarına ve şüpheli cisimlere yaklaşmamaları istendi. Bilgi ve uyarılar için yalnızca resmi devlet kaynaklarının dikkate alınması gerektiği belirtildi.