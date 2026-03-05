Bahreyn, İran'ın Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlü Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn, İran'ın Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlü Tutuyor

Bahreyn, İran\'ın Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlü Tutuyor
05.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn, İran'ın saldırılarında 74 füze ve 117 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Güvenlik uyarıları yapıldı.

BAHREYN Savunma Kuvvetleri, İran'ın ABD-İsrail'e misilleme saldırılarının başlamasından bu yana ülke topraklarını hedef alan 74 füze ve 117 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın misilleme saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülkenin hava sahasını, kara sularını ve topraklarını hedef alan 74 füze ve 117 insansız hava aracının (İHA) başarıyla tespit edilerek imha edildiği bildirildi. Açıklamada, balistik füze ve İHA'larla sivil altyapı ile özel mülklerin hedef alınmasının, uluslararası insancıl hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğu kaydedildi. Söz konusu ayrım gözetmeyen saldırıların bölgesel barış ve güvenliğe yönelik doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edilirken, savunma personelinin teyakkuz halinde olduğu ve ülke hava sahasının güvence altında tutulduğu vurgulandı.

Halka yönelik güvenlik uyarılarının da yer aldığı açıklamada, vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere kapalı alanlarda kalmaları ve azami dikkat göstermeleri çağrısında bulunuldu. Halktan, askeri operasyonları görüntülememeleri, doğrulanmamış bilgileri paylaşmamaları, enkaz alanlarına ve şüpheli cisimlere yaklaşmamaları istendi. Bilgi ve uyarılar için yalnızca resmi devlet kaynaklarının dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Bahreyn, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bahreyn, İran'ın Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlü Tutuyor - Son Dakika

28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:10:44. #7.13#
SON DAKİKA: Bahreyn, İran'ın Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlü Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.