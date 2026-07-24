Bahreyn, İran Saldırılarını Önledi

BAHREYN Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan düşmanca saldırılarını sürdürdüğü' bildirildi. Hava savunma sistemlerinin çok sayıda İran kaynaklı füzeyi önleyerek imha ettiği belirtilen açıklamada, silahlı kuvvetlerin tüm birlik ve unsurlarının ülkeyi savunmak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.