Bahreyn Ordusu, İran Saldırılarını Püskürttü

BAHREYN ordusu, İran tarafından düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de sivilleri hedef alan saldırılarla sistematik bir şekilde düşmanca yaklaşımını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Bahreyn hava savunma sistemleri, İran'dan düzenlenen çok sayıda saldırıyı püskürttü ve fırlatılan mühimmatlara müdahale ederek imha etti" ifadeleri kullanıldı.

Ordunun en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka İran saldırılarından kalan şüpheli nesnelere yaklaşmama ve bu nesneleri yetkililere bildirme çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Sivilleri ve özel mülkleri hedef almak için füzeler ile insansız hava araçlarının kullanılması uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor" denildi.