İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, G20 maliye bakanlarını yapay zekanın küresel bir ekonomik durgunluğa yol açabileceği konusunda uyardı. Finansal sistemler için önemli bir siber güvenlik riski oluşturabileceğini ifade etti. Bailey 31 Ağustos'ta ABD'de bulunan maliye bakanlarına yazdığı açık mektupta şirketlerin "birden fazla firmayı eş zamanlı olarak etkileyen" güvenlik ihlallerine hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Ağustos başlarında Google, Microsoft, Anthropic ve OpenAI dahil olmak üzere 100 firmadan oluşan bir grup, ülkeleri yapay zekanın siber savunmaları alt edebilecek kadar güçlü hale gelmeden önce siber savunmalarını güçlendirmeye çağırdı.Bailey, yapay zeka sektöründeki büyümenin herhangi bir şekilde çökmesinin, dünya çapında "vadeli işlem piyasası düzeltmesine" yol açabileceğini söyledi.Bu, piyasalarda aşırı alım yapıldığı dönemlerin ardından sağlıklı bir denge kurmak için yapılır.Bailey, yüksek fiyatlı hisse senedi piyasaları, yatırımcıların artan borçlanması ve paranın az sayıda büyük teknoloji şirketinde giderek daha fazla yoğunlaşmasının, gelecekteki herhangi bir piyasa düzeltmesini daha da şiddetlendirebileceğini söyledi.Finansal güvenlikten sorumlu olanlara "küresel ölçekte güvenli ve sorumlu model yayınlama ve dağıtımını desteklemek için uygun adımlar geliştirmeleri" çağrısında bulundu.Uluslararası finansal denetim kuruluşu FSB'nin başkanı sıfatıyla yazan Bailey, ABD-İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji arz şoklarının yol açtığı "dalgalanma" konusunda endişelerini dile getirdi.Bu uyarı, İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin İngiliz yapay zeka girişimlerini desteklemeyi amaçlayan 100 milyon sterlinlik bir fonu duyurmasından birkaç ay sonra geldi.Bu, hükümetin ülkenin "egemen yapay zeka" kapasitesini artırma çabalarının bir parçası.Yerli yapay zeka teknolojisi geliştirerek İngiltere'nin yurtdışından gelen hizmetlere bağımlı olmamasını sağlamayı amaçlıyor.Bakanlar, şirketlerin Ulusal Sağlık Hizmetleri'deki (NHS) bekleme listelerini kısaltmak ve siber güvenlik ile savunmayı güçlendirmek gibi zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olacak fonlar için rekabet etmesini istiyor.İngiltere hükümeti sözcüsü, yeni kurulan yapay zeka ekonomisi enstitüsünün, "yapay zekanın dünya ekonomilerini nasıl dönüştürdüğüne dair daha güçlü bir ortak anlayış oluşturmak" için uluslararası ortaklarla çalıştığını söyledi.Ancak yapay zeka şirketlerinin, bankaların ve finans merkezlerinin koruma sistemlerini kolayca devre dışı bırakabilecek modeller geliştirmesi konusunda giderek artan bir endişe var.

Bu yaz OpenAI, Anthropic ve Meta gibi şirketler, yapay zeka araçlarının yapmaması gereken şeyleri yaptığını ortaya koydu.Hatta bazı yapay zeka ajanları güvenlik engellerini aşmak için gerçek insanları taklit etmeye kadar gitti.Bailey'nin başkanlığını yaptığı FSB, maliye bakanlığı yetkililerini, bankaları ve menkul kıymet düzenleyicilerini izleyen küresel bir denetleme kuruluşu. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Japonya, Avustralya, Çin ve Suudi Arabistan'dan yetkililer içeriyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .