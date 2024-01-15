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Bakan Bayraktar, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Bayraktar, zirvede Libya'nın enerji potansiyelini vurgulayarak iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca, zirve sonrası Libya Başbakanı ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi ve enerji alanında iş birliği yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Bayraktar, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi\'ne katıldı
15.01.2024 - 11:56,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Bayraktar, zirveye ilişkin açıklamasında, "Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katıldık. Libya'nın yalnızca petrol, doğal gaz gibi hidrokarbonlar değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladık. Libya'nın enerji potansiyelinin ortaya çıkarılmasında iş birliğine hazır olduğumuzu dile getirdik" dedi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Bayraktar, zirvenin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ve Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Ferhat Omar Bengdara ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, bu görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada ise "Trablus temaslarımız kapsamında Libya Başbakanı Sayın Abdulhamid Dibeybe, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ve Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Sayın Farhat Omar Bengdara ile de görüşmeler gerçekleştirdik. Petrol, doğal gaz ve madenler başta olmak üzere enerjinin her alanında iş birliğine hazır olduğumuzu karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. 500 yıllık tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya ile her alanda birlikte çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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