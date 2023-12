Bakan Bolat, Bakü\'de Türk Şehitliği\'ni ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarını sürdürdüğü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Bolat, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ziyaretimiz kapsamında Bakü'de, Azerbaycan'ın Umummilli Lideri, büyük devlet adamı merhum Sayın Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliğini ziyaret ettik. Azerbaycan'ın bugünlere gelmesine vesile olan, ömrünü Azerbaycan'ın huzuru ve refahına adayan, Türkiye'ye her zaman dost ve kardeş olan Sayın Haydar Aliyev'i saygıyla anıyorum. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin uğradıkları zulme son vermek için şehit düşmüş askerlerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Vatanı ve Milleti için can veren Aziz Şehitlerimizden Allah razı olsun" dedi.

BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Bakan Bolat, daha sonra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek elçilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bolat, ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Azerbaycan temaslarımız çerçevesinde Bakü'de bulunan Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Doç. Dr. Cahit Bağcı'dan faaliyetleri hususunda bilgiler aldık. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Büyükelçimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.