Bakan Bolat, Brüksel\'de Türkiye-AB İş Zirvesi\'ne katıldı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB İş Zirvesi'nde Avrupa Birliği Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile birlikte iş dünyası liderlerine hitap etti. Bakan Bolat, küresel ticaretteki çalkantılara karşı Türkiye ile AB'nin ortak rekabetçilik ve ekonomik güvenlik anlayışıyla hareket etmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk ve Avrupa Birliği (AB) iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-AB İş Zirvesi'ne katıldıklarını bildirdi. Zirvede AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile birlikte iş dünyası liderlerine hitap ettiklerini belirten Bakan Bolat, Sefcovic'in konuşmasında Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaptığını ve bu bağları ileriye taşımada Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu (YDTD) mekanizmasının kilit rol oynadığını ifade ettiğini kaydetti.

'TİCARET HACMİ 233 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Türkiye ile AB arasındaki köklü ekonomik ortaklığa dikkati çeken Bakan Bolat, "233 milyar doları aşan ticaret hacmimiz ve ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan Avrupa sermayesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki köklü ekonomik ortaklığın ve karşılıklı bağımlılığın en somut göstergeleridir" dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Hitabında küresel ticarette yaşanan gelişmelere ve iş birliği alanlarına değinen Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Hitabımızda, küresel ticarette yaşanan çalkantılara karşı Türkiye ve AB'nin ortak rekabetçilik ve ekonomik güvenlik anlayışıyla hareket etmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade ettik. AB'nin yeni sanayi ve rekabet politikalarının, Gümrük Birliği sayesinde kurulan güçlü üretim ve tedarik zincirlerini gözeterek şekillendirilmesi gerektiğini vurguladık. Türkiye, Avrupa için yalnızca önemli bir ticaret ortağı değil; aynı zamanda güçlü bir üretim üssü, güvenilir bir tedarik zinciri paydaşı ve küresel rekabette stratejik bir ortaktır. Avrupa'nın sanayi kapasitesinin, tedarik güvenliğinin ve küresel pazarlardaki rekabet gücünün geliştirilmesinde Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin mevcut kazanımlar temelinde derinleştirilmesi, her iki tarafın da uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecektir."

'ORTAK REKABET GÜCÜMÜZÜ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ'

Gelecek döneme ilişkin hedefleri ve vizyonu aktaran Bakan Bolat, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde iş birliğimizi derinleştirerek, Gümrük Birliği'nin sunduğu imkanları daha etkin değerlendirerek ve iş dünyalarımız arasındaki bağları güçlendirerek ortak rekabet gücümüzü en üst seviyeye taşımakta ve ikili ticaretimizi geliştirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkemizin üretim, ihracat, yatırım ve teknoloji alanlarındaki kapasitesini büyütürken Türkiye'yi küresel ekonominin güçlü ve vazgeçilmez aktörlerinden biri haline getirme hedefimizi de ortaya koymaktadır. Ticaretin Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin stratejik coğrafi konumunu, güçlü sanayi altyapısını, nitelikli insan kaynağını ve gelişmiş üretim kabiliyetlerini uluslararası ticarette daha ileri bir konuma taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."