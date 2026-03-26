Bakan Bolat, Dünya Ticaret Örgütü Konferansı\'nda Türkiye\'nin Rolünü Vurguladı

26.03.2026 21:29
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı'nda Türkiye'nin 'Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması'nın önünü açtığını belirtti. Bolat, Türkiye'nin gelişen ülkelerin faydasına ticaretin dengeli geliştirilmesine yönelik çabalarının önemine değinerek, çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de katıldığı Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı'nda, " Türkiye, DTÖ'de 'Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması'nın önünü açtı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Konferansı açılış oturumuna katıldı. Bolat konuşmasında, Türkiye'nin gelişme yolundaki ülkelerin faydasına olacak çalışmalara ve ticaretin dengeli olarak geliştirilerek küresel refahın yükseltilmesine dönük çabalara öncülük edeceğini söyledi. Bu sorumlulukla Türkiye'nin, çok taraflı sistemin geleceği yönünde bir pozisyon belirleyerek başta Afrika ülkeleri olmak üzere en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği 'Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması'nın önünü açtığını bildirdi.

Bakan Bolat, DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı açılış oturumunun ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Yaounde'de, 166 ülkenin temsil edildiği DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı'nda Türkiye'nin güçlü sesini dünyaya duyurduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kural bazlı, adil ve kapsayıcı bir küresel ticaret sistemi için, başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin haklarını savunan duruşumuzu kararlılıkla ortaya koyduk. Bu sorumluluk anlayışıyla, çok taraflı sistemin geleceğine katkı sunacak bir adım atarak; başta Afrika ülkeleri olmak üzere en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği 'Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması'nın önünü açan yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk. Türkiye'nin çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon ve sorumluluk anlayışı, üye ülkelerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı. Türkiye, küresel ticarette adaletin, dengeli kalkınmanın ve yatırımların önünü açan yapıcı yaklaşımın öncüsü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

