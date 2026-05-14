Bolat: Kazakistan ile ticaret hedefi 15 milyar dolar - Son Dakika
Bolat: Kazakistan ile ticaret hedefi 15 milyar dolar

14.05.2026 16:39
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan ile ikili ticaret hacmini 15 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmaların süreceğini belirtti. Bolat, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında ekonomik ilişkilerin güçlendirileceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in eş başkanlıklarında Astana'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Altıncı Toplantısı'na katıldık. YDSK toplantısı kapsamında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelerde, ülkemiz ile Kazakistan arasındaki çok boyutlu ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye olarak, dost ve kardeş Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi 15 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürecek; ülkelerimiz arasındaki stratejik ticari ilişkileri daha da güçlendirerek bir adım ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

