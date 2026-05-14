Bolat: Kazakistan ile ticaret hedefi 15 milyar dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Kazakistan ile ticaret hacmimizi 15 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in eş başkanlıklarında Astana'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Altıncı Toplantısı'na katıldık. YDSK toplantısı kapsamında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmelerde, ülkemiz ile Kazakistan arasındaki çok boyutlu ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye olarak, dost ve kardeş Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi 15 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürecek; ülkelerimiz arasındaki stratejik ticari ilişkileri daha da güçlendirerek bir adım ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.