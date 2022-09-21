Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü

21.09.2022 18:17

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Finlandiya Dışişleri Bakanıyla görüşmemizde Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık' dedi.

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Kaynak: DHA

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