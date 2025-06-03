Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler de değerlendirildi.
Son Dakika › Dünya › Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü - Son Dakika
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