MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Güler, yeni göreve başlayan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
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Son Dakika › Dünya › Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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