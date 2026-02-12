Bakan Işıkhan Gana ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde Gana Çalışma, İşler ve İstihdam Bakanı Abdul-Rashid Pelpuo ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gana Çalışma, İşler ve İstihdam Bakanı Sayın Abdul-Rashid Pelpuo ile heyetlerimizin katılımıyla ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde politikamızı ve samimi düşüncelerimizi kıymetli mevkidaşıma aktardık. Sosyal güvenlik ve istihdam hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin etkin kullanılması için sahip olduğumuz deneyimleri Gana ile paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettik" açıklamasında bulundu.