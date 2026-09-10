Bakan Kacır Çin'de Yin Hejun ile bilim ve teknoloji iş birliklerini görüştü - Son Dakika
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Bakan Kacır Çin'de Yin Hejun ile bilim ve teknoloji iş birliklerini görüştü

Bakan Kacır Çin\'de Yin Hejun ile bilim ve teknoloji iş birliklerini görüştü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile bir araya gelerek bilim, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini değerlendirdi. Kacır, Çin'deki temasları kapsamında UNCTAD'ın Geleceğin Yatırım Konferansı'na katıldı ve Pekin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki iş birliklerinin ele alındığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) öncülüğünde düzenlenen 'Geleceğin Yatırım Konferansı'na katıldığını aktaran Bakan Kacır, "Yapay zeka ile değişen ekonomilerde oluşacak fırsatların adil ve kapsayıcı şekilde dünyaya taşınabilmesi için atılması gereken adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini ve yaklaşımını vurguladım. Ülkemizin güçlü sanayi ve teknoloji ekosistemini, yapay zeka alanındaki vizyonumuzu paylaştım" ifadelerini kullandı.

Kacır ayrıca Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeliyle bir araya geldiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Kacır Çin'de Yin Hejun ile bilim ve teknoloji iş birliklerini görüştü - Son Dakika

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