Bakan Kurum Rusya’da kentsel iş birliği görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya'ya resmi ziyarette bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Marat Husnullin ve İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Sayın İrek Fayzullin ile bir araya geldik. Şehirlerimizin geleceğinin güçlü iş birlikleri ve ortak akıl ile şekilleneceğine vurgu yaptığımız görüşmede; şehircilik, kentsel dönüşüm, yapı malzemeleri, enerji verimliliğini konuştuk. Asrın İnşası ve sosyal konut projelerimizi anlatarak tecrübe paylaşımında bulunduk. İki ülke arasında kurduğumuz Kentsel Gelişim Çalışma Grubu'nun COP31'e giden süreçte teknik iş birliğinin ilerlemesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak tecrübemizi paylaşmaya, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.