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Bakü'de 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bakü'de 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı yapıldı

07.02.2022 10:26
Bakü'de 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı yapıldı

Azerbaycan'da 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST festivalinin tanıtım toplantısı bugün Başkent Bakü'de yapıldı.

Azerbaycan'da 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST festivalinin tanıtım toplantısı bugün Başkent Bakü'de yapıldı.

Türkiye'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST 5'inci yılında 26-29 Mayıs arasında Azerbaycan'da gerçekleşecek. 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı Başkent Bakü'de bugün başladı. Toplantı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev konuşması ile başladı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasıyla devam etti.


Bakü'de 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı yapıldı
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Azerbaycan, Türkiye, Mayıs, Bakü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakü'de 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bakü'de 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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