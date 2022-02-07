Bakü'de 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı yapıldı

Azerbaycan'da 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST festivalinin tanıtım toplantısı bugün Başkent Bakü'de yapıldı.

Türkiye'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST 5'inci yılında 26-29 Mayıs arasında Azerbaycan'da gerçekleşecek. 'TEKNOFEST Azerbaycan' tanıtım toplantısı Başkent Bakü'de bugün başladı. Toplantı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev konuşması ile başladı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasıyla devam etti.