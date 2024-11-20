Baltık Denizi'nde Kablo Hasarı: Sabotaj İhtimali - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Baltık Denizi'nde Kablo Hasarı: Sabotaj İhtimali

Baltık Denizi\'nde Kablo Hasarı: Sabotaj İhtimali

Almanya Savunma Bakanı, Baltık Denizi'ndeki kablo hasarının sabotaj olabileceğini bildirdi.

20.11.2024 06:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'ndeki iki denizaltı kablosunun hasar görmesinin bir sabotaj gibi göründüğünü belirtti, ancak belirli bir kimse ya da ülkeyi suçlamadı.

Finlandiya ve Almanya arasındaki 1170 kilometrelik telekomünikasyon kablosu, Pazartesi erken saatlerde kopmuştu ve Litvanya ile İsveç'in Gotland Adası'nndaki 218 kilometrelik internet bağlantısı çalışmaz hale gelmişti.

Olaylar, Rusya'yla gerilimin arttığı bir dönemde yaşanırken, Pistorius "Kimse bu kabloların kazayla kesildiğine inanmıyor" dedi.

Baltık Denizi'ndeki hatlarda yaşanan olaylar, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalinden bu yana sabotaj korkularını artırdı.

Almanya ve Finlandiya C-Lion1 iletişim kablosunun kopmasından "derin kaygı duyduklarını" belirtirken, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'daki savaşın yanı sıra "habis aktörlerin ikili savaş yönteminin" tehdidi altında olduğu belirtildi.

Finli telekom ve siber güvenlik şirketi Cinia, kablonun "bir dış güç tarafından koparılmış olabileceğini" vurguladı.

Cinia'nın Yönetim Kurulu Başkanı, hasarın İsveç'in Oland Adası yakınlarında olduğunu ve tamirinin beş ila 15 gün sürebileceğini kaydetti.

İki kablo, Baltık Denizi'nde kesişiyor, ancak hasarın hattın başka bir yerinde olduğu düşünülüyor. Litvanya'da iletişim hattını işleten şirket Arielion, kablonun nerede kesildiğini söylemezken, uzmanlar hasarın birkaç haftada giderilebileceğini kaydetti.

İsveç Savunma Bakanı Carl-Oscar Bohlin, bu iki kablonun neden çalışmadığını belirlemenen "çok önemli olduğunu" kaydetti. Litvanya'nın internet kapasitesi beşte bir oranında düşerken, müşterilerin durumdan etkilenmediği anlaşılıyor.

Arelion Sözcüsü Martin Sjogren BBC'ye yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'ndeki kabloların sık sık arızalandığını belirtti.

Sözcü "Balıkçı tekneleri kazayla, attıkları demirlerle hatta hasar verebiliyor. Tabii ki zamanlama garip, duruma bakamadık ve dolayısıyla neyin yol açtığını bilmiyoruz" dedi.

Fin hükümetinden siber güvenlik uzmanı Samuli Bergstrom da, Finlandiya ve Almanya arasındaki kabloda yaşanan arızanın diğer kablo güzergahları çalıştığı için internet trafiğini etkilemediğini belirtti.

Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yanaki en büyük sabotaj aynı yıl Baltık Denizi'nde yaşanmıştı.

Alman savcılar hala Almanya ve Rusya arasındaki Kuzey Akım boru hattında gerçekleşen patlamayı araştırıyor.

Saldırının arkasında, Ukrayna, Rusya ya da ABD hükümetlerinin olduğuna dair kompo teorileri üretilmişti.

Ekim 2023'te Finlandiya ve Estonya arasındaki bir doğalgaz boru hattı ağır hasar almıştı.

Finli yetkilier daha sonra Çin'e ait bir yük gemisinine ait çapanın hasara yol açtığını söylemişti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Baltık Denizi, Finlandiya, Politika, Güvenlik, Savunma, Telekom, Almanya, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baltık Denizi'nde Kablo Hasarı: Sabotaj İhtimali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 07:48:16. #1.13#
SON DAKİKA: Baltık Denizi'nde Kablo Hasarı: Sabotaj İhtimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.