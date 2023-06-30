Bangkok Havalimanında Yolcu Ayağını Diz Üstünden Kesmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Bangkok Havalimanında Yolcu Ayağını Diz Üstünden Kesmek Zorunda Kaldı

30.06.2023 14:08

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir yolcu, havalimanındaki yürüyen banta sıkışınca görevliler tarafından ayağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Havalimanı yetkilileri olayın nasıl meydana geldiğini soruştururken, hastanın tedavi ve tazminat masraflarının tamamen havalimanı tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Don Mueang Uluslararası Havalimanı (DMK) yetkilileri, dün açıklama yaparak 57 yaşındaki kadın bir yolcunun ayağının Terminal 2'deki yürüyen banta sıkıştığı, sağlık ekiplerinin ve görevlilerin yolcuyu kurtarmak için olaya müdahale ettiğini belirtti. Öte yandan yerel basın, kadının bacağının sağlık görevlilerince olay yerinde diz üstünden kesildiğini duyurdu.

HAVALİMANI MÜDÜRÜ HASTAYI ZİYARET ETTİ

Olayın nasıl meydana geldiği konusunda soruşturma yapıldığını ifade eden havalimanı yetkilileri, "Don Mueang Havalimanı Müdürü ve yönetimi tedavisini takip etmek üzere hastayı ziyaret etti. Bhumibol Hastanesi sağlık ekibinden hastanın şu anda sağlık ekibi tarafından tedavi sürecinde olduğu bilgisini aldılar.

"TEDAVİ VE TAZMİNAT MASRAFLARINDAN TAMAMEN SORUMLUYUZ"

Don Mueang Havalimanı yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duymaktadır, tüm tedavi ve tazminat masraflarından tamamen sorumludur" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bangkok Havalimanında Yolcu Ayağını Diz Üstünden Kesmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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