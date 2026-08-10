Banksy\'nin Sanatı Vergi Mükelleflerine 150 Bin Sterline Mal Oldu

Sokak sanatçısı Banksy'nin İngiltere'deki üç eseri, şimdiye kadar temizlik çalışmaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle vergi mükelleflerine yaklaşık 150 bin sterline mal oldu. Faturanın daha da artması bekleniyor.Tek kalemde yapılan en büyük harcama, Eylül 2025'te Yüksek Mahkeme'ye yaptığı duvar resmiyle ilgili.Eserin kaldırılması için yürütülen çalışmalar ve güvenlik önlemleri şimdiye kadar 85 bin sterlinden fazlaya mal oldu.Adalet Bakanlığı Carey Street'teki 2. derece koruma altındaki binanın duvarından boyayı çıkarmaya çalışmak için 50 bin sterlin harcandığını söylüyor.Buna ek olarak fazla mesai ve güvenlik maliyetleri için 35 bin 300 sterlin harcandı.Bu harcamalar BBC tarafından yapılan bilgi edinme başvuruları yoluyla ortaya çıkarıldı ve Banksy'nin çalışmalarının vandalizm mi yoksa değerli bir kamusal sanat mı olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirmesi muhtemel.1990'larda Bristol'daki graffiti sahnesinden çıkan ve dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından biri haline gelen Banksy, çoğu zaman bir gecede ortaya çıkan ve büyük kalabalıklar çeken duvar resimleri ve enstalasyonlarıyla tanınıyor.Son maliyetler, peruklu bir yargıcın çekiciyle bir protestocuyu dövdüğünü gösteren ve 8 Eylül 2025'te Londra'daki Yüksek Mahkeme'de ortaya çıkan duvar resmiyle ilgili.Banksy, görüntüyü internet sitesinde ve Instagram hesabında paylaşarak eserin kendisine ait olduğunu açıklamıştı.Artan maliyetlerBanksy'nin mahkeme binasına yaptığı duvar resminin ardından mahkeme personeli bölgeyi bariyerlerle kapattı ve koruma altına aldı.Duvar resmini temizleme girişimleri hemen başladı.Güvenlik görevlileri duvar resminin etrafını kapattı ve nöbet tuttu.

Ancak tarihi bir mahkeme binasına resim yapmış olması görüşleri ikiye böldü.Muhafazakar Parti'den kıdemli siyasetçi Nick Timothy "Banksy'nin, kamu binalarını cezasız bir şekilde tahrip etme hakkına sahip olduğuna inanıyor gibi görünmesinin ardından, vergi mükelleflerinin parasından on binlerce sterlinin temizlik için harcanacak olması kabul edilemez" diyor: "Mahkemelerimiz adaletin ve hukukun üstünlüğünün ulusal bir sembolüdür."Banksy'nin vandalizmi durdurulmalı ve başkalarına yüklediği maliyetlerin faturasını kendisi ödemelidir."Öte yandan sanat eleştirmeni Estelle Lovatt, Banksy'nin çalışmalarını savunuyor ve turizme sağladığı faydalara dikkat çekiyor: "Bazı insanlar Buckingham Sarayı'nı ziyaret eder, bazıları ise Banksy'nin sanatını."Onun çalışmaları insanları, siyasetin aksine bizi bölmüyor, bir araya getiriyor. O, Fareli Köyün Kavalcısı ya da bir tellal gibi."Binanızda bir duvar resmi belirmesi, kalabalıklar nedeniyle göz korkutucu olabilir ancak galeri ücreti olmadığı için sanatı erişilebilir kılıyor."

Bu, Banksy'nin koruma altındaki bir binaya ilk kez resim yapışı değil.Bristol'daki ilk çalışmalarından biri de pencereden sarkan bir adamı tasvir eden bir duvar resmiydi.Mahkeme binasındaki boyayı temizlemeye yönelik ilk girişimler tamamen başarılı olmadı.Bu nedenle yüklenici firmalar sahada "lazer teknolojisi" kullanıyor.Bu süreçte Westminster Belediye Meclisi duvarı incelemek zorunda kalacak ve eserin tamamen kaldırılmadığına karar verilirse başka bir temizlik yöntemi uygulanacak.Son çare olarak boyadan etkilenen taşın sökülüp değiştirilmesi gerekebilir.Banksy'nin hedef aldığı duvar boyunca korkuluk yerleştirilmesi için de başvuru yapıldı.Onay verilmesi halinde korkulukların kurulumu için oluşacak maliyet henüz bilinmiyor.Önceki eserler de masrafa yol açtıMahkemedeki duvar resmi, Banksy'nin kamu kurumlarına maliyet çıkaran ilk çalışması değil.Nisan ayında, Londra'daki Trafalgar Meydanı yakınındaki Waterloo Place'de bayrak taşıyan bir adam heykeli ortaya çıktı.Bayrak adamın yüzünü kapatıyor ve yürürken önünü görmeyen adam kaideden adım atıp düşmek üzereymiş gibi görünüyor.Banksy, Instagram'da gece yapılan yerleştirmeyi gösteren bir video paylaşarak sorumluluğu üstlendi.Arazinin sahibi olan Westminster Belediye Meclisi, heykelden önceden haberdar olmadığını söylüyor.Belediye güvenlik bariyerleri, idari işlemler ve heykeli gözetlemek üzere güvenlik görevlisi tutulması için yaklaşık 60 bin sterlin harcadığını açıkladı.

BBC'nin bilgi edinme başvurusuna yanıt veren Westminster Belediye Meclisi "Heykelin mülkiyeti artık arazi sahibi olarak belediyeye aittir" ifadelerini kullandı: "Belediye, kısa, orta ve uzun vadeli seçenekleri değerlendirdiğini sanatçının temsilcisine bildirmiştir."BBC bu açıklamaya ilişkin daha fazla netlik talep etti fakat haber yayımlanana kadar bir yanıt alamadı.

Ağustos 2024'te Banksy, City of London Police'e ait bir nöbet kulübesine pirana balıkları resmetti.Nöbet kulübesi, 1990'larda Londra finans merkezinde IRA saldırılarının ardından uygulamaya konulan güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak yerleştirilmişti.Banksy'nin resmi yapmasının ardından kulübe 2 bin 200 sterlin maliyetle kaldırıldı ve bir daha yerine konulmadı.Depoya kaldırılan kulübe, Kasım ayında yeniden açıldığında London Museum'da sergilenecek.Bu çalışmalar, Banksy'nin Bristol'da ilk kez tanınmasından otuz yıldan fazla süre sonra da etkisini sürdürdüğünü hatırlatıyor. Hayatta kalan duvar resimleri hala kentin en tanınmış turistik cazibe merkezleri arasında yer alıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .