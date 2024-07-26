Barack Obama, Kamala Harris'in Başkanlık Adaylığını Destekliyor - Son Dakika
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Barack Obama, Kamala Harris'in Başkanlık Adaylığını Destekliyor

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklediğini duyurdu. Obama'nın desteğiyle Harris, adaylığının kesinleşmesine bir adım daha yaklaştı. Harris'e destek veren diğer önemli isimler arasında Nancy Pelosi de bulunuyor.

26.07.2024 14:01
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(ANKARA) - Barack Obama, ABD başkan yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasını destekledi. Harris'e, henüz destek vermeyen kıdemli demokratlar arasındaki en etkili isimlerden biri olarak görülen Obama'nın desteğiyle Harris, adaylığının kesinleşmesine bir adım daha yaklaştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklediğini duyurdu. ABD Başkanı Biden'ın pazar günü yarıştan çekilmesinin ardından, partinin dört bir yanından Harris için destek açıklamaları gelirken Obama bu konuda temkinli davranmıştı.

Biden'ın başkan adaylığından çekilmesinden günler sonra, Harris'in kampanya ofisi, Kamala Harris, Barack ve Michelle Obama arasında gerçekleşen bir telefon konuşması videosunu yayınladı.

Telefon görüşmesinde Obama, Harris'e, "Michelle ve ben seninle gurur duyduğumuzu ve bu seçimi kazanman ve Beyaz Saray'a geçmen için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemek için aradık" dedi.

Harris, "İkinize de teşekkür ederim. Bu çok şey ifade ediyor. Ayrıca, bu süreçte biraz eğleneceğiz, değil mi" şeklinde yanıt verdi.

Michelle ve Barack Obama daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları açıklamalarında Harris'e destek istedi.

Cumhuriyetçiler Obama'nın Harris hakkında günlerce sessiz kalmasını bir çeşit "küçümseme" olarak yorumladı. ABD medyasında yer alan bazı yorumlar Obama'nin Harris'i yetersiz gördüğü ve başka bir aday düşündüğü yorumları yer almıştı.

Harris'in başkan adaylığı gündeme geldiğinde sessiz kalarak temkinli görünen bir diğer kıdemli demokrat, Temsilciler Meclisi eski başkanı Nancy Pelosi de bu hafta Harris'e desteğini açıklamıştı. Pelosi ve Obama'nın desteğini kazanan Harris'in adaylığının kesinleşmesine bir adım daha yaklaştığı düşünülüyor.

Barack Obama, Kamala Harris\'in Başkanlık Adaylığını Destekliyor
Kaynak: ANKA

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