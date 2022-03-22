Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular - Son Dakika
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Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular

22.03.2022 13:50
Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular

İngiltere'nin Newham şehrinde bulunan bir barı yenileme çalışmaları için alana giden inşaat işçileri, bardaki külüstür buzdolabını açtıklarında karşılaştıkları manzara sebebiyle uzun süre kendilerine gelemedi. Dolapta yaşlı bir adamın cesedini bulan işçiler, polise haber verdi. Polis, dolaptaki adamın 10 yıl önce kaybolan 67 yaşındaki Roy Bigg olduğunu tespit etti.

İngiltere'de bir barın yenilenme çalışmaları sırasında meydana gelen olay, kısa sürede tüm ülkede yayıldı. Newham kentindeki eski bir barı yenilemek için bölgeye giden ve hazırlıklara başlayan inşaat işçileri, bardaki eski buzdolabını dışarı çıkarmak için hamle yaptı.

CESET ÇIKINCA BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Fakat inşaat işçileri, dolap açtıktan sonra yaşlı bir adamın cansız bedeniyle karşılaştılar. Büyük panik yaşayan işçiler, acil olarak polis ve cenaze hizmetlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, işçilerden olayın gelişimini dinledi.

10 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLMUŞ

Polisler, ceset üzerinde yaptıkları kimlik taraması sonucu, ölen adamın 2012 yılında bir anda ortadan kaybolan67 yaşındaki Roy Bigg olduğunu tespit etti. Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan adamın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü araştırılacak.

Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, yıllardır buzdolabında duran adamın cesedini buldu
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