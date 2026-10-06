Barselona\'da konut protestosunda çatışma çıktı, Katalonya polisi 13 gözaltı açıkladı

(ANKARA) - İspanya'da artan kira fiyatları ve konuta erişim sorununa karşı düzenlenen kitlesel gösteri, protestocular ile polis arasında çatışmalara dönüştü. Katalonya polisi 13 kişinin gözaltına alındığını, 30 polis memurunun hafif yaralandığını açıkladı.

İspanya'nın Barselona kentinde artan kira fiyatları ve konuta erişim sorununa karşı düzenlenen kitlesel protestoda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. 13 kişi gözaltına alındı, 30 polis memuru hafif yaralandı.

Kiracı sendikası Sindicat de Llogateres ve konut hakkı savunucusu çeşitli örgütlerin çağrısıyla dün akşam düzenlenen gösteriye, Barselona kent polisinin tahminine göre yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Organizatörler ise katılımın 120 bine ulaştığını bildirdi. Göstericiler yükselen kiraları protesto ederek, konuta erişimin güvence altına alınması talebinde bulunuyor.

Sindicat de Llogateres Sözcüsü Carme Arcarazo, yürüyüş öncesinde diğer sektörlerle birlikte ülkeyi "felç edebilecek" bir toplumsal hareket oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Dün akşam düzenlenen protesto gösterisinin büyük bölümü ciddi bir olay yaşanmadan tamamlanırken, gösterinin sona ermesinin ardından Passeig de Gràcia ve Gran Via çevresinde kalan bazı gruplarla polis arasında çatışma çıktı. Polise taş, cam şişe ve çeşitli cisimler atılırken çöp konteynerleri, bisikletler ve inşaat malzemeleriyle barikatlar kuruldu. Gece yarısına kadar süren olaylarda 28 barikat kurulduğu ve 22 ayrı noktada yangın çıktığı bildirildi. Göstericiler arasında kaç kişinin yaralandığı ise henüz açıklanmadı.

İSPANYA ERKEN SEÇİMLERE GİDİYOR

Pedro Sanchez liderliğindeki İspanya hükümeti konut krizine karşı kiracıları koruyan iki kararname hazırlamış ancak kararnameler geçen hafta Kongre'de reddedilmişti. Bunun üzerine Sanchez dün, 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.