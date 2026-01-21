Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim - Son Dakika
Dünya

Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim

Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21.01.2026 23:07
Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Vatikan'da Papa ile görüştü. Gazetecilere görüşme sonrası konuşan Barzani, "Papa'dan Kürtler için yardım istedim. Kürtlere destek vermesini istedim." dedi.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklama göre, KDP lideri Barzani bugün Vatikan'da Papa XIV. Leo ile görüştü.

BARZANİ'DEN PAPA'YA ZİYARET

Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo'nun Barzani'yi sıcak bir şekilde karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı. Taraflar görüşmeyi, "bölge ve dünyaya ilişkin önemli konularda fikir alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak" değerlendirdi.

Her iki taraf da dünyada barış ve istikrarın hâkim olması, halkların acı ve sıkıntılarının sona ermesi temennisinde bulundu. Barzani'nin Vatikan ziyaretinde kendisine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY) Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher, IKBY'nin İtalya Temsilcisi Rezan Heme Salih ve Irak'ın Vatikan Büyükelçisi Rahman Ferhan el-Amiri eşlik etti.

"PAPA'DAN KÜRTLER İÇİN YARDIM İSTEDİM"

Öte yandan Barzani görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barzani Papa ile ne konuştuğu sorusuna, "Papa'dan Kürtler için yardım istedim. Kürtlere destek vermesini istedim." ifadelerini kullandı.

Mesud Barzani daha önce 2014'e de Vatikan'ı ziyaret ederek üst düzey temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    her sıkışan sözde müslümanda papadan medet umuyor 8 2 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    evet sıra musul kerkük süleymaniye.bunlar biraz bitlenince, rahat durmazlar.şimdi tam zamanı, abd.danimarka ve adalara dönmüşken, bu iş hal edilmeli. 8 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:18
