Başına ne geldi bilinmiyor! Rusya'da kutlanan Zafer Bayramı etkinliklerinde bir tek Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un olmaması dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Başına ne geldi bilinmiyor! Rusya'da kutlanan Zafer Bayramı etkinliklerinde bir tek Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un olmaması dikkat çekti

09.05.2022 23:20

Rusya'da kutlanan Zafer Bayramı, Rus lider Putin'in de katılmasıyla büyük bir gövde gösterisine dönüştü. Binlerce asker başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninde yürüdü, Putin ise adeta dünyaya meydan okuyan bir konuşma yaptı. Törende Putin'in Ukrayna'da ileri cepheye gönderdiği Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratması her yıl 9 Mayıs'ta Zafer Günü olarak kutlanıyor. Zafer Günü'nde Moskova'da Kızıl Meydan'da Rus ordusunun envanterindeki silahları sergilediği görkemli törenler düzenleniyor. Bu yıl Moskova dahil 28 kentte düzenlenen törenlere toplam 65 bin asker, 24 bin silah ve 400 askeri hava aracının katıldığı bildiriliyor.

DÜNYAYA MEYDAN OKUDU

Kızıl Meydan'da bugün yapılan törene, Ukrayna'nın işgali nedeniyle ayrı bir önem atfediliyordu. Putin konuşmasında tüm dünyaya meydan okuyup "Kiev'de nükleer silah alabileceklerinden söz ediyorlardı ve NATO bize yakın topraklarda keşif başlatmıştı. Bu ülkemize ve sınırlarımıza karşı açık bir tehditti ve her şey bize buna karşı mücadele etmemiz gerektiğini söylüyordu. Ukrayna'daki özel askeri operasyon bu açıdan gerekliydi ve zamanlaması doğruydu. Savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GERASİMOV'UN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un törende bulunmaması dikkat çekti. Böyle önemli bir günde, haftalardır hazırlıkları yapılan kutlama törenlerine Genelkurmay Başkanı'nın katılmaması çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Bazı kaynaklar Gerasimov'un Ukrayna'daki Rus askerlerini cephede ziyaret ederken yaralandığını öne sürdü. Kimileri ise Gerasimov'la Putin arasında iplerin gerilmiş olabileceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti Açıklaması Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti Açıklaması

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başına ne geldi bilinmiyor! Rusya'da kutlanan Zafer Bayramı etkinliklerinde bir tek Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un olmaması dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
23:02 AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda skandal olay! Resmi Twitter hesabı cinsel içerikli paylaşım yapan sayfaları takip ediyor
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere: 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 23:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: Başına ne geldi bilinmiyor! Rusya'da kutlanan Zafer Bayramı etkinliklerinde bir tek Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un olmaması dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement