Batı medyasına göre İran, abluka kalkarsa Hürmüz Boğazı\'nı 7 günde açmaya hazır

(ANKARA) - Batı medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın "ABD'nin askeri baskıyı azaltması ve İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde yeniden açmaya hazır olduğu" belirtildi. İran heyetinin New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda ABD ile diplomatik süreci yeniden başlatmak için tam yetkiye sahip olduğu kaydedildi.

Batı medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin askeri baskıyı azaltması ve İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması durumunda Hürmüz Boğazı'nın yedi gün içinde yeniden açılabileceği ifade edildi. Washington yönetiminin öncelikle sorunu diplomasi yoluyla çözmek istediğini resmi olarak açıklaması ve ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir takvim üzerinde anlaşılması gerektiği belirtildi. New York'taki BM Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin de ABD ile diplomatik temasları yeniden başlatmak için tam yetkiye sahip olduğu kaydedildi.

İRAN'IN TEKLİFİ 16 EYLÜL'DE ABD'YE İLETİLDİ

Haberlerde, Washington ile çatışmaların sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmanın ayrıntılarının New York'ta arabulucular aracılığıyla ele alınabileceği aktarıldı. Tahran'ın önerisinin, 16 Eylül'de arabulucular vasıtasıyla ABD tarafına iletildiği belirtilirken; BM Genel Kurulu'nun, ABD'nin diplomasiye geri dönmesi için altın bir fırsat değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, Washington'ın somut adımlar atması halinde İran'ın diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasını memnuniyetle karşılayacağı ifade edildi.

PEZEŞKİYAN İLE TRUMP GÖRÜŞMEYECEK

İran medyasında yer alan haberlerde ise bugün New York'a hareket eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BM Genel Merkezi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin planlanmadığı da bildirildi.

İran Ordusu Merkezi Komutanlığı, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge ülkelerinin desteğiyle yeniden askeri operasyonlara başlamaya hazırlandığı yönünde bilgi aldıklarını duyurmuştu. İran, olası yeni bir askeri operasyon halinde Tahran'ın "sınırlama ve mülahaza olmaksızın" karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.