Bavyera-Türk Forumu ile İlişkiler Güçleniyor

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Bavyera Eyalet Devlet Bakanı Florian Herrmann, Bavyera-Türk Forumu yönetimini Bavyera Eyalet Başbakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede, Bavyera ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk toplumuyla diyaloğun güçlendirilmesi ele alındı.

Bavyera Eyalet Devlet Bakanı Florian Herrmann, Bavyera-Türk Forumu Başkanı Prof. Dr. Kemal Orak, Başkanvekili Serdar Duran, Basın Sözcüsü Marina Merk, Sayman Thomas Hofstätter ile yönetim kurulu üyeleri Klaus Kaiser ve Dr. Temel Nal'ı Bavyera Eyalet Başbakanlığı'nda kabul etti.

Görüşmede, Bavyera ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Sivil toplum, ekonomi, bilim, kültür, medya ve siyaset alanlarında yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi. Bavyera'da 170 farklı milletten insanın yaşadığı, eyalette yalnızca Türk vatandaşlığına sahip yaklaşık 193 bin kişinin bulunduğu belirtildi. Türk toplumunun Bavyera'nın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Herrmann, görüşmede yaptığı konuşmada, Bavyera nüfusunun yaklaşık dörtte birinin göç geçmişine sahip olduğunu belirterek, toplumsal aidiyetin yalnızca kökenle değil, topluma katılım, sorumluluk üstlenme ve ortak değerlere sahip çıkmakla güçlendiğini ifade etti.

Bavyera-Türk Forumu yöneticileri de Bavyera ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve toplumun farklı kesimleri arasında kalıcı bir diyalog oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Forum yöneticileri, Türk toplumu ile Bavyera siyaseti arasındaki diyaloğun yanı sıra ekonomi, bilim, kültür, medya ve sivil toplum kuruluşları arasında yeni bağlantılar kurulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.