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İsrail polisi BBC muhabirlerini gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi BBC muhabirlerini gözaltına aldı

Son Güncelleme: 14.10.2023 00:29

BBC muhabirleri Tel Aviv'de İsrail polisi tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

İSRAİL POLİSİNDEN BBC MUHABİRLERİNE GÖZALTI

BBC'de yer alan habere göre, Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibi İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla "TV" yazılı araçlarının önü İsrail polisi tarafından kesildi. Daha sonra araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.

BBC muhabirleri Tel Aviv'de İsrail polisi tarafından saldırıya uğradı

OLAYI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞIRKEN TELEFONU YERE FIRLATILDI VE BOYNUNA DARBE ALDI

Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Tutunji ve Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı. Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.

BBC'DEN AÇIKLAMA

BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti. BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirlerin, İsrail- Gazze çatışması hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Bbc, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail polisi BBC muhabirlerini gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisi BBC muhabirlerini gözaltına aldı - Son Dakika
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