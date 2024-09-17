BBC sunucusu Huw Edwards'a çocuk istismarı suçundan hapis cezası verildi - Son Dakika
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BBC sunucusu Huw Edwards'a çocuk istismarı suçundan hapis cezası verildi

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BBC'nin ünlü sunucusu Huw Edwards, çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurmaktan suçlu bulundu ve ertelenmiş hapis cezası aldı. WhatsApp'tan 41 yasadışı görüntü aldığını kabul eden Edwards'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve görüntüleri hatırlamadığını söyledi. Görüntüler arasında 7-9 yaş arası çocuk videoları da vardı. BBC, Edwards'ın suçlarından dehşete düştüklerini açıkladı. Olay, ülkede büyük yankı uyandırdı.

17.09.2024 11:51  Güncelleme: 13:39
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BBC'nin ünlü haber sunucusu Huw Edwards, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurmaktan suçlu bulundu. 63 yaşındaki Edwards, Londra'daki bir mahkemede Pazartesi günü ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Edwards, WhatsApp üzerinden kendisine gönderilen 41 yasadışı görüntüyü elde ettiğini kabul etti. Bu görüntüler arasında 7-9 yaş arası bir çocuğa ait iki pornografik video da bulunuyordu. Savcılık, bu görüntülerin yedisinin en ciddi kategoride olduğunu belirtti.

Hâkim Paul Goldspring, Edwards'a iki yıl ertelemeli altı ay hapis cezası verdi. Bu, Edwards'ın bu süre içinde başka bir suç işlemediği takdirde hapse girmeyeceği anlamına geliyor.

Edwards'ın avukatı, müvekkilinin suç işlediği dönemde ruhsal ve fiziksel sağlık sorunları yaşadığını ve görüntüleri izlediğine dair bir anısı olmadığını söyledi. Ayrıca, Edwards'ın bu görüntülerden kişisel tatmin elde etmediğini vurguladı.

Hâkim, Edwards'ın itibarının artık "paramparça olduğunu" belirtti ve bu durumun kendi davranışlarının sonucu olduğunu ekledi.

BBC, bir açıklama yaparak Edwards'ın suçlarından dehşete düştüklerini ve onun sadece kurumu değil, kendisine güvenen izleyicileri de hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Bu olay, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Edwards, yaklaşık 20 yıl boyunca BBC'nin en tanınmış yüzlerinden biriydi ve 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ulusa duyuran kişiydi.

Kraliyet Savcılık Servisi, çocuklara ait müstehcen görüntülere erişmenin, çocuk istismarını sürdürdüğünü ve mağdurlar üzerinde uzun süreli travmalara neden olduğunu vurguladı.

Bu dava, ünlü kişilerin de yasalar karşısında hesap verebilir olduğunu bir kez daha gösterdi ve çocuk istismarı konusunda toplumsal farkındalığı artırdı.

BBC sunucusu Huw Edwards\'a çocuk istismarı suçundan hapis cezası verildi

Birleşik Krallık, Televizyon, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Çocuk, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya BBC sunucusu Huw Edwards'a çocuk istismarı suçundan hapis cezası verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Gökalp:
    O çocuklarıııı 5 0 Yanıtla
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