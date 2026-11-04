Bekayi, ABD ile anlaşmada ilerleme yok derken mesaj trafiğinin sürdüğünü belirtti - Son Dakika
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Bekayi, ABD ile anlaşmada ilerleme yok derken mesaj trafiğinin sürdüğünü belirtti

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Bekayi, ABD ile anlaşmada ilerleme yok derken mesaj trafiğinin sürdüğünü belirtti
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD ile olası anlaşmada yeni gelişme olmadığını, mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi. Bekayi, ABD'nin tutumunun diplomasiye dair iyimserliğe imkan vermediğini, İran'ın diplomatik fırsatları değerlendirmekten vazgeçmediğini kaydetti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşma konusunda yeni bir gelişme olmadığını belirterek, ara bulucular aracılığıyla mesaj alışverişinin önceki gibi devam ettiğini aktardı. ABD'nin geçmişteki tutumunun diplomasi konusundaki samimiyetine ilişkin iyimserliğe imkan vermediğini kaydeden Bekayi, "Buna rağmen İran kendi çıkarlarını ve meşru taleplerini güvence altına almak, düşmanın tehditlerini bertaraf etmek ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla diplomatik fırsatları değerlendirmekten vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaDünyaİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Bekayi, ABD ile anlaşmada ilerleme yok derken mesaj trafiğinin sürdüğünü belirtti - Son Dakika
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