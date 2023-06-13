Belçika'da aşırı sağcı parti lideri polis tarafından tokatlandı - Son Dakika
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Belçika'da aşırı sağcı parti lideri polis tarafından tokatlandı

14.06.2023 00:04

Belçika'nın aşırı sağcı ve ırkçı politikaları savunan Vlaams Belang partisinin lideri Tom Van Grieken, sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoya katılmak isteyen partililerle polis arasında çıkan tartışmada bir polis memuru tarafından tokatlandı. Parti lideri, polisin kendilerine saldırdığını savunurken, polis ise göstericilerle partililer arasında olası bir kavgayı önlemeye çalıştıklarını belirtti. Vlaams Belang, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar izleyen bir parti olarak biliniyor ve Flaman Bölgesi'nin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor.

Belçika'daki aşırı sağcı ve ırkçı politikaları savunan Vlaams Belang (Flaman Menfaati) partisinin lideri Tom Van Grieken, gösteri sırasında çıkan tartışmada beklemediği bir hareketle karşılaştı.

POLİS TOKATLADI

Van Grieken ve bir grup Vlaams Belang mensubu, başkent Brüksel'de sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoya ellerindeki pankartlarla katılmak istedi. Polis, grubun protestocuların arasına pankartlarla katılmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada partililerle polis arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru, ırkçı partinin liderine tokat attı.

Belçika'da aşırı sağcı lider polis tarafından tokatlandı

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaydan sonra Brüksel polisinden yapılan açıklamada, grubun gösteriye dahil olmasının protestocuları rahatsız ettiği, polisin göstericilerle partililer arasında olası bir kavgayı önlemeye çalıştığı belirtildi. Van Grieken, partisinin polis tarafından hedef alındığını savundu. Partiden yapılan açıklamada, "Belçika'da sağlık sektörünün sorunlarını aktaran gösteriye katılmak ne zamandan beri sorun oldu?" denildi.

GÖÇMEN KARŞITI POLİTİKALARIYLA BİLİNİYOR

Federal sistemle yönetilen Belçika'nın kuzeydeki gelir düzeyi yüksek Flaman bölgesinin aşırı sağ partisi Vlaams Belang, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar izliyor. Parti, iktidarı ele geçirmeleri halinde Flaman Bölgesi'nin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor. Ülkede 2014'te yapılan federal genel seçimde yüzde 12,6 oy alan parti, 2019'daki son seçimde oylarını yüzde 18,5'e yükselterek ikinci sırada yer almıştı. Belçika'nın diğer siyasi partileri Vlaams Belang ile ortaklık kurmamış, hükümet ülkedeki muhafazakar, sosyalist, liberal ve çevreci siyasi partilerin yedisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Belçika'da aşırı sağcı parti lideri polis tarafından tokatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da aşırı sağcı parti lideri polis tarafından tokatlandı - Son Dakika
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