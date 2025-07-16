Belçika'da Tomorrowland Müzik Festivali'nin gerçekleştirileceği ana sahnede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler sahneyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.
Belçika'da cuma günü başlaması planlanan Tomorrowland Müzik Festivali öncesi korku dolu anlar yaşandı. Festivalin ana sahnesinde büyük bir yangın çıktı.
Alevler bir anda sahnenin tamamını yuttu. Ekipler yangını kontrol altına alınırken, sahne tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü - Son Dakika
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