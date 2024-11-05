Belçika\'da Hükümet Kurulamıyor

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BELÇİKA'da haziran ayında yapılan seçimlerin ardından hükümet, 150. gününde halen kurulamadı.

Kraliyetten yapılan açıklamaya göre, Kral Philippe seçimin galibi Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart de Wever'i sarayda kabul etti. de Wever, koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadığı için Kral'a hükümeti kurma görevini iade etti.

Kral, N-VA'nın lideri de Wever'in istifasını kabul etmeyerek, 12 Kasım'a kadar görüşmeleri sürdürmek için süre verdi.